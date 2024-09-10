Ліга націй

Німець покинув розташування своєї національної команди.

Центральний нападник Ніклас Фюллькруг не допоможе збірній Німеччині в наступному поєдинку, передає офіційний сайт Німецького футбольного союзу (DFB).

Німеччина — Угорщина 5:0 Відео голів та огляд матчу 08.09.2024

Сьогодні, 10 вересня, 31-річний гравець залишив розташування команди через проблеми з ахілловим сухожиллям лівої ноги. Вчора він не зумів завершити останнє перед матчем проти збірної Нідерландів тренування.

На рахунку Фюллькруга 14 голів і 2 асисти в 22 матчах за національну команду. Своїм результативним ударом Ніклас допоміг Німеччині розгромити Угорщину в 1 турі нового розіграшу Ліги націй.

Поєдинок Нідерланди — Німеччина відбудеться вже сьогодні, розпочавшись о 21:45 за Києвом. Ознайомитися з анонсом зустрічі можна за посиланням.