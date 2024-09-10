Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Ліги націй, який пройде 10 вересня, розпочавшись о 21:45.

У рамках другого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна Нідерландів прийматиме Німеччину.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

[7] Нідерланди — Німеччина [13]

Вівторок, 10 вересня, 21:45. Стадіон Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Арбітр зустрічі — Давіде Масса

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Два футбольні гіганти зійдуться у вівторок ввечері, коли Нідерланди прийматимуть Німеччину в Лізі націй УЄФА на стадіоні Амстердам Арена. Обидві команди забили по п'ять голів у своїх перших матчах Ліги націй: Нідерланди перемогли Боснію і Герцеговину 5:2, а Німеччина розгромила Угорщину 5:0, що свідчить про те, що на глядачів чекає багато голів.

Перемога Німеччини з рахунком 5:0 стала впевненою заявою у першій грі після завершення кар'єри ветеранів Мануеля Ноєра, Ілкая Гюндогана, Тоні Крооса і Томаса Мюллера. Молоді гравці Джамал Мусіала та Флоріан Вірц принесли Німеччині перемогу в суботньому матчі, і тренер Юліан Нагельсманн сподівається, що вони продовжать в тому ж дусі.

"Коли два гравці грають так, як Вірц і Мусіала, це абсолютна мрія", — сказав він після перемоги над Угорщиною.

За версією компанії Favbet, шанси на перемогу майже однакові — 2.69 проти 2.68! Цікавий варіант — перший гол у матчі забʼє Німеччина, на таку подію пропонується коефіцієнт 2, що є дуже привабливим.

Обидві команди востаннє зустрічалися в березні, коли Німеччина вийшла вперед, перетворивши 1:0 на перемогу 2:1 завдяки голам Максиміліана Міттельштедта і Нікласа Фюллькруга.

Німеччина не має нових травмованих гравців і, як очікується, виставить на матч той самий склад, що і проти Угорщини. Тренер збірної Нідерландів Рональд Куман також може виставити незмінний склад, хоча Доніел Мален і Ваут Веггорст претендують на вихід у старті.

Орієнтовні склади

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Аке — Схаутен, Гравенберх — Сімонс, Рейндерс, Гапко — Зіркзе.

Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Та, Шлоттербек, Міттельштедт — Андріх, Павлович — Вірц, Гаверц, Мусіала — Фюллькруг.

Тренери говорять

Рональд Куман, головний тренер збірної Нідерландів:

"Я роблю все, що можу, але я знаю, що можна зробити краще. Німеччина дуже важкий суперник.

Депай? Він ще може повернутися до збірної. Усе залежатиме від його форми".

Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини:

"Наша ідея не полягає в тому, щоб змінити все. Безумовно, є речі, які ми можемо зробити так само як у поєдинку проти Угорщини. Але це інший суперник з іншим стилем гри. Ми готуємося до важкого матчу з Нідерландами".

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