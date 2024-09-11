Ліга націй

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію.

У другому турі групового етапу Ліги націй збірна України поступилася Чехії (2:3). Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров відповів на питання журналістів на пресконференції.

"Ми засмучені результатом, програли важливий для нас матч. Але я вдячний гравцям, вони намагалися врятувати поєдинок. Я вважаю, що в першому таймі Чехія була дуже агресивною, було важко створювати. У цьому матчі все вирішили помилки, які ми зробили в обороні. Навіть коли ми забиваємо два голи. Другий тайм був інтенсивний, цікавий, ми могли забивати більше. Ми програли гру через свої помилки".

Про помилки і як з ними боротися:

"Будемо працювати, будемо переглядати кандидатів. Упевнений, що будуть нові кандидати. Це й командні, й індивідуальні помилки. На жаль, сьогодні ми поступилися. Я вважаю, що в нас дуже багато роботи, зараз це важливо. Так, зараз нуль набраних очок.

Яка ціль і мета збірної України зараз? Потрапити на чемпіонат світу. Ми можемо потрапити туди через кваліфікацію і через матчі Ліги націй. Поєдинки Ліги націй дуже важливі для нас. Я вдячний гравцям, вони сьогодні віддали все для перемоги. Я працюю зі збірною більше року. За цей період, якщо не брати чемпіонат Європи, я зустрічався з гравцями максимум три тижні. Тому це дуже важко. Упевнений, є над чим працювати, будемо виправляти наші помилки".

Про те, чому наша команда не грає так агресивно, як чехи:

"Я не говорив, що ми не грали агресивно. Так, Чехія вдома грала дуже агресивно. Але й ми намагалися відбирати м’яч, після пропущеного гола ми багато пресингували, зрівняли рахунок завдяки пресингу й відбору. Я не можу сказати, що ми не були агресивні. І в другому таймі ми намагалися все робити. Ще раз кажу, я вдячний гравцям, вони зробили все. Якщо порахувати, скільки ми створили моментів, то цього вистачило б на декілька ігор".

Про підтримку на трибунах:

"Я бачив перед грою, скільки було українських прапорів, це дуже приємно. Ми вдячні не лише українцям, а й чехам, які підтримували збірну України, у тому числі й у матчі з Албанією, і коли ми минулого разу були тут. Нам завжди дуже приємно грати в Чехії. Ми вдячні всім уболівальникам, хто підтримує нас та Україну", — сказав Ребров.

На Football.ua доступний огляд матчу Чехія — Україна.