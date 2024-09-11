Ліга націй

Український форвард висловився про поразку від Чехії у Лізі націй.

У рамках другого туру нового розіграшу Ліги націй національна збірна України поступилася Чехії у результативному матчі з рахунком 2:3.

Нападник "синьо-жовтих" Владислав Ванат, який відзначився голом у ворота чехів, висловився про результат та призначений пенальті на користь суперника у другому таймі.

"Якщо не виграли, то позитивно гру не можна оцінювати. В другому таймі ми більше володіли ініціативою, а такі пенальті, які призначають, не можуть бути призначені на такому рівні.

Не маю відповіді на питання, чому ми проводимо перші тайми гірше, ніж другі. Можливо, так і є, але я не знаю чому.

У Чехії є стиль, вони навіть в молодіжці завжди так грають, пропагують такий футбол — бити вперед, чіплятися за м'яч.

Хочеться подякувати фанатам, вони сьогодні створили класну атмосферу", — заявив Владислав Ванат в ефірі Megogo.

Дивитися відео голів та огляд матчу Чехія — Україна ви можете на Football.ua.