Півзахисник Чехії прокоментував перемогу над Україною.
Павел Шульц, Getty Images
11 вересня 2024, 08:35
Напередодні збірна Чехії в рамках другого туру Ліги націй УЄФА обіграла Україну на власному полі (3:2).
Чехія — Україна 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй
Після завершення гри півзахисник "Народної команди" Павел Шульц прокоментував виступ власної команди.
"Я дуже радий, що ми здобули три очки після провалу в Грузії. І також я дуже радий, що зміг допомогти команді двома голами.
Другий гол був важким, тому що я знав, що м’яч відскочить до мене, але мій партнер по команді все ще заважав пробити, однак мені все ж таки вдався красивий удар.
Національна збірна — це дійсно найбільше, чого ти можеш досягти в своїй кар’єрі. Я дуже радий, що мені випав такий шанс, і гра пройшла добре, так що я відчуваю себе абсолютно приголомшливо", — заявив чеський виконавець.
У наступному турі збірна Чехії прийматиме Албанію.