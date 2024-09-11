Ліга націй

Півзахисник Чехії прокоментував перемогу над Україною.

Напередодні збірна Чехії в рамках другого туру Ліги націй УЄФА обіграла Україну на власному полі (3:2).

Чехія — Україна 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "Народної команди" Павел Шульц прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже радий, що ми здобули три очки після провалу в Грузії. І також я дуже радий, що зміг допомогти команді двома голами.

Другий гол був важким, тому що я знав, що м’яч відскочить до мене, але мій партнер по команді все ще заважав пробити, однак мені все ж таки вдався красивий удар.

Національна збірна — це дійсно найбільше, чого ти можеш досягти в своїй кар’єрі. Я дуже радий, що мені випав такий шанс, і гра пройшла добре, так що я відчуваю себе абсолютно приголомшливо", — заявив чеський виконавець.

У наступному турі збірна Чехії прийматиме Албанію.