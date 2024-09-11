Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 10 вересня 2024 року.

Збірна Англії у матчі другого туру Ліги націй впевнено обіграла Фінляндію (2:0).

Перемогу англійцям приніс оформлений дубль у виконанні головного бомбардира Гаррі Кейна, який забив обидва м'ячі після перерви у своєму сотому матчі за національну команду.

Таким чином, Англія набрала шість очок, як і Греція після двох турів. В Ірландії та Фінляндії нули у графі очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Англія — Фінляндія у рамках 2 туру Ліги націй-2024/25:

Англія – Фінляндія 2:0

Голи: Кейн 57, 76.

Англія: Пікфорд – Льюїс, Конса (Колвілл, 61), Стоунс (Геї 79), Александер-Арнольд – Райс, Е. Гомес – Гріліш, Гордон (Езе 66), Сака (Мадуеке 66) – Кейн (Боуен 79).

Фінляндія: Градецкі – Столь, Хосконен, Іванов, Уронен (Нісканен 46) – Пелтола, Камара, Кескінен (Антман 74) – Шуллер (Валта 84), Пуккі (Каллман 46), Єнсен (Лод 62).

Попередження: Шуллер.