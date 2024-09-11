Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 10 вересня 2024 року.
Англія – Фінляндія, Getty Images
11 вересня 2024, 10:24
Збірна Англії у матчі другого туру Ліги націй впевнено обіграла Фінляндію (2:0).
Перемогу англійцям приніс оформлений дубль у виконанні головного бомбардира Гаррі Кейна, який забив обидва м'ячі після перерви у своєму сотому матчі за національну команду.
Таким чином, Англія набрала шість очок, як і Греція після двох турів. В Ірландії та Фінляндії нули у графі очок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Англія — Фінляндія у рамках 2 туру Ліги націй-2024/25:
Англія – Фінляндія 2:0
Голи: Кейн 57, 76.
Англія: Пікфорд – Льюїс, Конса (Колвілл, 61), Стоунс (Геї 79), Александер-Арнольд – Райс, Е. Гомес – Гріліш, Гордон (Езе 66), Сака (Мадуеке 66) – Кейн (Боуен 79).
Фінляндія: Градецкі – Столь, Хосконен, Іванов, Уронен (Нісканен 46) – Пелтола, Камара, Кескінен (Антман 74) – Шуллер (Валта 84), Пуккі (Каллман 46), Єнсен (Лод 62).
Попередження: Шуллер.