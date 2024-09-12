Ліга націй

Український хавбек висловився про поразку від Чехії у рамках Ліги націй.

У рамках другого туру нового розіграшу Ліги націй національна збірна України поступилася Чехії у результативному матчі з рахунком 2:3.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський поділився враженнями від результату протистояння з чехами, а також висловився про призначений пенальті на користь суперника у другому таймі за гру рукою у виконанні Миколи Матвієнка.

"Було два різних тайми й, звичайно, було тяжко на заміну виходити, коли вже пенальті, 2:1 рахунок, але можу сказати, що в кінці хотіли зрівняти рахунок і були можливості. Чехи трошки вже підсіли, але не пощастило. Жора Судаков непогано бив. Звичайно, дві поразки після двох матчів – відчуття не дуже добре, але будемо працювати. Зараз всі повертаються в клуби й, сподіваюсь, наступні два матчі, які будуть у Польщі, нам потрібно брати максимум.

Те, що ми не опустили руки, — це дуже класний момент, тому що навіть до третього голу, коли 1:2 програвали, відчували, що ми атакуємо, старалися забити. Це найголовніше. Плюс цього матчу – ми продовжували грати, боролися до кінця, але, звичайно, програли, і ті помилки, які ми зробили, і пенальті, звичайно, це…

Можу приклад навести: Кукурелья мʼяч рукою зупиняє [на Євро-2024], а тут в плече потрапляє мʼяч і ставлять пенальті. Тому такі моменти сьогодні теж були не на нашу користь", – сказав Руслан Маліновський.



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