Ліга націй

Олександр Назаренко розповів, як дізнався про дебютний виклик у збірну України.

Вінгер житомирського Полісся Олександр Назаренко прокоментував свій дебютний виклик у розташування збірної України перед матчами Ліги націй.

"Якщо чесно, то ще не почуваюся у збірній. Ще трохи в шоці, розгублений, поки що не усвідомлюю. Був матч Полісся, нам дали два вихідні. Я хотів поїхати додому, вже взяв квитки до Дніпра. Приїхав на вокзал чекати на свій поїзд.

Мені зателефонували і сказали, що Дніпро скасовується, їдеш до збірної. У мене навіть телефон із рук випав. Тому я зараз дуже схвильований, але дуже щасливий. Телефон не розбив. Поїзд до Дніпра був на 23:00, а тут на 22:14. Супер, що так вийшло. Якби швидше поїхав – звісно, ​​вийшов би на наступній зупинці.

Гра за Полісся? Я просто хотів показувати свій рівень у матчах за клуб. У кожній грі віддавав усі сили. Так сталося, що я почав забивати, віддавати.

Щодо виклику – ходили чутки, що можу потрапити до резерву. Так і сталося. Але навіть коли потрапив до резерву, був шокований. Тут два твої партнери по клубу, це допомагає. Коли я приїхав, мене одразу Богдан Михайліченко зустрів та провів. Також є Олексій Гуцуляк. Думаю, з ними буде легше.

Насамперед хочу трохи заспокоїтися, прийти в себе. А із завтрашнього дня сконцентруватися на роботі, з першого дня працювати. Дуже хочеться закріпитися, щоб це був не останній виклик", — сказав Назаренко в інтерв'ю УАФ.

Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня).