Ліга націй

Команда Реброва готується до двох непростих поєдинків.

Сьогодні, 7 жовтня збірна України розпочала підготовку до двох домашніх матчів Ліги Націй-2024/2025 у групі В1.

Матчі тижня: Україна в бозна-якому складі битиметься у Лізі націй

Як повідомляє пресслужба УАФ, учора ввечері група футболістів, які виступають в УПЛ, разом із Сергієм Ребровим вирушила з Києва потягом до Польщі. Там до команди приєднаються решта гравців, яких тренерський штаб запросив для участі у зборі.

11 жовтня в 3-му турі синьо-жовті в Познані на ENEA Stadion прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" зіграють проти Чехії.