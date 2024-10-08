Нападник Монци викликаний до лав Скуадри Адзурри.
Лучано Спаллетті, Getty Images
08 жовтня 2024, 12:23
Наставник Скуадри Адруззи Лучано Спаллетті прокоментував виклик Даніеля Мальдіні із Монци до збірної Італії на матчі Ліги націй.
"Це той гравець, якого нам не вистачає. У Даніеля красива, феєрична гра, він уміє тікати від захисників, і тоді його стає важко зловити. Він уміє дуже добре грати спиною до воріт суперника. Іноді він випадає з гри, але спостерігаючи за ним, я зрозумів, що він дуже виріс.
Подивимося, як вплине на нього перебування тут цього тижня. Переконаний, що це може створити для нього хороші внутрішні умови, які дозволять показати майстерний футбол. Радий з ним розмовляти, тому що думаю, що у нього є важливі якості", — цитує Спаллетті TMW.
Нагадаємо, дебютні виклики до національної команди від головного тренера "адзуррі" Лучано Спаллетті отримали одразу чотири виконавці: Мікеле Ді Грегоріо, Маттео Габбія, Нікколо Пізіллі та Даніель Мальдіні.