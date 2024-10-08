Ліга націй

Нападник Монци викликаний до лав Скуадри Адзурри.

Наставник Скуадри Адруззи Лучано Спаллетті прокоментував виклик Даніеля Мальдіні із Монци до збірної Італії на матчі Ліги націй.

"Це той гравець, якого нам не вистачає. У Даніеля красива, феєрична гра, він уміє тікати від захисників, і тоді його стає важко зловити. Він уміє дуже добре грати спиною до воріт суперника. Іноді він випадає з гри, але спостерігаючи за ним, я зрозумів, що він дуже виріс.

Подивимося, як вплине на нього перебування тут цього тижня. Переконаний, що це може створити для нього хороші внутрішні умови, які дозволять показати майстерний футбол. Радий з ним розмовляти, тому що думаю, що у нього є важливі якості", — цитує Спаллетті TMW.

Нагадаємо, дебютні виклики до національної команди від головного тренера "адзуррі" Лучано Спаллетті отримали одразу чотири виконавці: Мікеле Ді Грегоріо, Маттео Габбія, Нікколо Пізіллі та Даніель Мальдіні.