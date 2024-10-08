Іспанія

Аргентинець був змушений завершити кар'єру через проблеми з серцем.

Колишній нападник Барселони Серхіо Агуеро вимагає у каталонського клубу три мільйони євро. Про це повідомляє Mundo Deportivo, посилаючись на фінансову звітність "блаугранас" за сезон-2023/24.

За інформацією джерела, 36-річний аргентинець вимагає цю суму в рамках угоди щодо розриву трудових відносин.

Агуеро вважає, що Барселона винна йому три мільйони євро після дострокового розриву контракту через проблеми із серцем. Цей позов було передано до Соціального суду для проведення відповідної процедури.

Нагадаємо, Агуеро перебрався до Барселони з Манчестер Сіті влітку 2021 року, після чого встиг провести лише п'ять матчів та забити один гол. Після цього у нього виникли проблеми із серцем, через які він вирішив завершити кар'єру.

Тим часом, компанія Scores Sports Management, Ltd вимагає від Барселони 10 млн євро у якості гонорару за допомогу в трансфері вінгера Усмана Дембеле до ПСЖ, який відбувся влітку 2023 року.

ПСЖ виплатив суму за дострокове розірвання контракту Дембеле у розмірі 50 млн євро, але в поточному звіті зазначено, що 25 млн євро комісійних були отримані Муссою Сіссоко, який представляв інтереси француза.

При цьому Барселона змогла вирішити питання з колишнім захисником Габріелем Міліто, який вимагав у клубу 6,9 млн євро за дострокове розірвання контракту. Сума вирішення питання не розкривається.

Раніше повідомлялося, що легенда Барселони Андрес Іньєста вирішив завершити кар'єру.