Гіоргі Гочолеішвілі розповів про майбутній матч проти України.
Гіоргі Гочолейшвілі, Getty Images
09 жовтня 2024, 11:25
Захисник збірної Грузії Гіоргі Гочолеішвілі прокоментував майбутній матч Ліги націй проти України.
"Вболівальники дуже багато для нас роблять. Вони особливо підтримують нас, і це дає нам велику мотивацію. Хочу подякувати їм за це.
Збірна України – дуже сильна команда, але ми є лідерами групи і зробимо все можливе, щоб зберегти цю позицію", — наводить слова Гочолеішвілі Sportall.ge.
Нагадаємо, матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня, о 21:45 за Києвом.