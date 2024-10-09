Захисник збірної Грузії Гіоргі Гочолеішвілі прокоментував майбутній матч Ліги націй проти України.

"Вболівальники дуже багато для нас роблять. Вони особливо підтримують нас, і це дає нам велику мотивацію. Хочу подякувати їм за це.

Збірна України – дуже сильна команда, але ми є лідерами групи і зробимо все можливе, щоб зберегти цю позицію", — наводить слова Гочолеішвілі Sportall.ge.

Нагадаємо, матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня, о 21:45 за Києвом.