Ліга націй

Гіоргі Гочолеішвілі розповів про майбутній матч проти України.

Захисник збірної Грузії Гіоргі Гочолеішвілі прокоментував майбутній матч Ліги націй проти України.

"Вболівальники дуже багато для нас роблять. Вони особливо підтримують нас, і це дає нам велику мотивацію. Хочу подякувати їм за це.

Збірна України – дуже сильна команда, але ми є лідерами групи і зробимо все можливе, щоб зберегти цю позицію", — наводить слова Гочолеішвілі Sportall.ge.

Нагадаємо, матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня, о 21:45 за Києвом.