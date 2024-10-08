Україна

Конопля подякував вболівальникам за підтримку.

Захисник Шахтаря Юхим Конопля висловився після перемоги над ЛНЗ у 9-му турі УПЛ – 5:1.

"Хочу всім подякувати за вчорашній матч. Це була старанна перемога.

Дякую всім, хто вірить в клуб, нас, в кожного гравця команди. Це вартує того, щоб битися на полі за нашу державу та імʼя клубу. Попереду матчі збірної. Вся концентрація на необхідних перемогах.

Ще раз красно дякую Вам, шановні вболівальники. Без вас та наших захисників цього б не було. Я пишаюсь кожним із Вас, так само як і Ви пишаєтесь нами. Слава Україні", – написав Конопля в інстаграм.

Нагадаємо, Судаков випередив Реброва та Мілевського у списку рекордсменів УПЛ.