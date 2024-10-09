У найближчих поєдинках своїй національній команді не допоможе Беньямін Генріхс.
Беньямін Генріхс, Getty Images
09 жовтня 2024, 19:44
Правий захисник РБ Лейпциг Беньямін Генріхс залишив розташування збірної Німеччини вранці, 9 жовтня, передає офіційний сайт місцевого Футбольного союзу.
Причиною від'їзду 27-річного німця є проблеми зі спиною. Жоден інший гравець не буде викликаний до національної команди замість нього.
На рахунку Генріхса три асисти в 17 поєдинках за збірну Німеччини. Раніше її розташування залишив ще один фланговий захисник РБ Лейпциг.
Раніше стало відомо, що в найближчих матчах своїй національній команді не допоможуть півзахисник Джамал Мусіала, захисник Робін Кох і нападник Кай Гаверц.
У жовтні колектив Юліана Нагельсманна в рамках Ліги націй гостюватиме в Боснії і Герцеговини (11 жовтня) та прийматиме Нідерланди (14-те).