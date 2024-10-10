Ліга націй

Сьогодні команда зіграє з Італією, яка також провалилась на Євро.

Наставник збірної Бельгії Доменіко Тедеско прокоментував майбутню гру проти збірної Італії в Лізі націй.

"Кожна гра важлива, нам не вистачає кількох гравців. Ми змушені були викликати молодь і хоч це добре буде для їхнього розвитку, але ми також повинні бути сконцентровані на результаті. Ми намагалися якомога швидше перегорнути сторінку Євро, яке нас розчарувало.

Ми зіткнулися з командами, які на папері здавалися гіршими, але довели, що можуть боротися. Італія перейшла на 3-5-2 або 3-4-3, але це не є чимось абсолютно новим, оскільки вони грали за такою системою проти Хорватії на Євро. Вони намагаються поширювати гру на флангових захисників, роблять багато поперечних передач і заповнюють штрафний майданчик великою кількістю гравців. Вони перебувають у хорошій формі.

Зараз не найкращий час говорити про мене та мої мрії. Ми зосереджені на цій грі, буде чудова атмосфера. Я не можу приховати свою любов до Італії і це буде мій перший матч проти "Націонале", — заявив Доменіко Тедеско.

Нагадаємо, на Євро Бельгія зіграла проти України 0:0.

Матч Італія — Бельгія відбудеться сьогодні, 10 жовтня, о 21:45 у Римі на "Стадіо Олімпіко".