Ліга націй

Захисник збірної Іспанії прокоментував важкий календар.

Питання кількості матчів за сезон стає дедалі більш гострим та отримує все нові реакції збоку безпосередньо самих футболістів та тренерів.

Напередодні своїми протилежними думками з цього приводу поділились головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте та захисник збірної Німеччини Йосуа Кімміх, а тепер настала черга висловитись оборонцю "Фурії Роха" Марку Кукурельї.

"Існує помітне збільшення кількості ігор. Але ми, футболісти, не роботи.

Ми бачимо, скільки травм було останнім часом через надмірне навантаження. Останні з них — це Карвахаль та Родрі. Це дуже погано", — заявив іспанський виконавець.

Найближчі матчі в Лізі націй УЄФА збірна Іспанії зіграє проти Данії 12 жовтня, а проти Сербії — 15 жовтня.