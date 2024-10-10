Захисник збірної Іспанії прокоментував важкий календар.
Марк Кукурелья, Getty Images
10 жовтня 2024, 13:12
Питання кількості матчів за сезон стає дедалі більш гострим та отримує все нові реакції збоку безпосередньо самих футболістів та тренерів.
Напередодні своїми протилежними думками з цього приводу поділились головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте та захисник збірної Німеччини Йосуа Кімміх, а тепер настала черга висловитись оборонцю "Фурії Роха" Марку Кукурельї.
"Існує помітне збільшення кількості ігор. Але ми, футболісти, не роботи.
Ми бачимо, скільки травм було останнім часом через надмірне навантаження. Останні з них — це Карвахаль та Родрі. Це дуже погано", — заявив іспанський виконавець.
Найближчі матчі в Лізі націй УЄФА збірна Іспанії зіграє проти Данії 12 жовтня, а проти Сербії — 15 жовтня.