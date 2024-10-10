Ліга націй

Тренер збірної відповів на питання, яке хвилювало вболівальників.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про невиклик вінгера Динамо Андрія Ярмоленка на жовтневі матчі Ліги націй.

"Ярмоленко не потрапив до збірної, тому що зараз дуже велика конкуренція гравців національного чемпіонату, і ми взагалі дивимось на Лігу націй як на турнір, на якому можна переглянути кандидатів в збірну.

Я розмовляв з Андрієм, я пояснював йому це. Я не знаю, звідки з'явилась інформація, що я не розмовляв і не пояснив Андрію. Я вважаю, що він особливий гравець національної збірної.

Я вважаю, що це дуже важливо для нас надавати шанс кандидатам, які себе проявляють в національному чемпіонаті", – сказав Ребров на пресконференції перед матчем з Грузією.

Матч проти Грузії відбудеться 11 жовтня, початок о 21:45.