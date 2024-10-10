Іспанія

Голкіпер вірить в потенціал каталонців.

Напередодні голкіпер збірної Польщі Войцех Щесни офіційно став гравцем каталонської Барселони, куди він перейшов на правах вільного агента після завершення свого контракту з туринським Ювентусом.

Футболіст заявив, що попри нестабільні виступи минулими роками, команда здатна вигравати найвищі нагороди.

"У Європі є кілька клубів, які завжди прагнуть до завоювання трофеїв і ніколи не грають лише заради участі. Зважаючи на те, що я бачив до того, як приїхав сюди, і відтоді, як я тут, команда дуже хороша. Дуже молода, з різноманітними якостями та великими надіями на майбутнє.

Я впевнений, що всі викладуться на 100%, щоб спробувати виграти трофеї. Але навіть якщо цього не станеться, навіть якщо Барса не виграє цьогорічну Лігу чемпіонів, у неї велике майбутнє. Я бачу талант, всі молоді гравці у 17, 18 чи 19 років виглядають як футболісти топрівня.

Реал — це одна із тих команд, які грають, щоб перемагати у всіх турнірах. Я впевнений, що Барса намагатиметься порушити їхню традицію та виграти трофеї", – сказав голкіпер Барселони.

Минулого сезону Войцех Щесни провів 35 матчів, в яких він пропустив 30 голів та 15 разів відстояв "на нуль".