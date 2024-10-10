Іспанія

Ексфутболіст згадав період протистояння Пепа і сеу Жозе.

Андрес Іньєста, який завершив кар'єру, висловився про період протистояння Пепа Гвардіоли та Жозе Моурінью.

"Не люблю говорити про той період у збірній. Атмосфера була здоровою. Ми божеволіли. Переважна більшість збірної складали гравці Барси та Реала, і на зборах було незатишно", – сказав Іньєста.

Гвардіола тренував Барселону з 2008 по 2012 рік, а Моурінью очолював Реал з 2010 по 2013 рік.

Раніше Мессі відреагував на завершення кар'єри Іньєсти.