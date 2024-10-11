Ліга націй

Стала відома бригада арбітрів на матч Ліги націй.

На матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй-2024/2025 у квартеті В1 Україна — Чехія працюватиме суддівська бригада з Іспанії. Про це інформує сайт УАФ з посиланням на УЄФА.

Головним арбітром виступить Гульєрмо Куадра. На лініях йому допомагатимуть Гуадалупе Поррас Аюсо та Іньїго Прієто. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Мігель Анхель Ортіс Аріас.

Матч Україна — Чехія відбудеться 14 жовтня у Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав", початок — о 21:45.

Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.