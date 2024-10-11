Ліга націй

Завершилися ще чотири поєдинки третього туру.

У рамках другого ігрового дня третього туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у дивізіонах В і С відбулися ще чотири матчі.

Суперники збірної України в Празі порадували вболівальників двома голами, обидва з яких на рахунку господарів поля. Три очки в протистоянні з Албанією Чехії приніс дубль Томаса Хори.

Чехія - Албанія 2:0

Голи: Хори, 3, 63

Чехія: Коварж — Вітік, Голеш, Боржил — Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 90+2), Провод (Лінгр, 87) — Черни (Гложек, 69), Хори (Кухта, 87), Шульц (Чванчара, 90+2)

Албанія: Стракоша — Хісай, Кумбулла, Ісмайлі, Мітай — Лачі (Сефері, 79), Асллані, Рамадані — Асані (Ходжа, 65), Даку (Туці, 65), Байрамі (Мучі, 87)

Попередження: Гложек — Даку

Ісландія поступилася Уельсу за підсумками першого тайму, але в другому зуміла нівелювати перевагу гостей, здобувши нічийний результат.

Ісландія — Уельс 2:2

Голи: Томассон, 69, Ворд, 72 (авт.) — Джонсон, 11, Вілсон, 29

Ісландія: Вальдімарссон — Фрідрікссон, Гретарссон, Інгасон, Фіннссон (Томассон, 46) — Гудмундссон (Траустасон, 82), Тордарсон, Віллумссон (Еллертссон, 46) — Гудйонсен (Сігурдссон, 84), Оскарссон, Торстейнссон

Уельс: Ворд — Робертс (Каллен, 76), Родон, Девіс, Вільямс, Сорба (Кабанго, 76) — Вілсон, Джеймс, Купер — Джонсон (Бернс, 46), Мур

Попередження: Тордарсон, Торстейнссон — Джонсон, Робертс, Мур, Джеймс, Ворд

Результативний удар Ірфана Кахведжі приніс Туреччині мінімальну домашню перемогу над Чорногорією.

Туреччина — Чорногорія 1:0

Гол: Кахведжі, 69

Туреччина: Чакір — Мюлдюр (Челік, 62), Демірал, Бардакджи, Кадіоглу — Чалханоглу, Кекчю — Акгюн (Кахведжі, 62), Гюлер (Айхан, 83), Актюркоглу (Їлдиз, 68) — Їлмаз (Їлдирим, 46)

Чорногорія: Нікич — Марушич, Вуячич, Шипчич, Вукчевич — Цамай (Осмаїч, 61), Бакич (Вукотич, 90+1), Куч (Янкович, 61), Йовович (Брнович, 76) — Йоветич (Мугоша, 76), Крстович

Попередження: Гюлер, Айхан, Кекчю — Брнович, Осмаїч

Дубль Давіда Стрелеца допоміг Словаччині уникнути поразки від Швеції на власному полі.

Словаччина — Швеція 2:2

Голи: Стрелец, 45, 72 — Аярі, 25, Сема, 32

Словаччина: Родак — Пекарік (Дьомбер, 90), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Дуда (Беро, 75), Лоботка, Бенеш — Суслов (Дюріш, 90), Стрелец (Боженік, 80), Гараслін (Тупта, 90)

Швеція: Йоганссон — Дуглас (Лінделеф, 62), Гін, Гудмундссон — Еліассон (Крафт, 90+2), Аярі (Ларссон, 62), Карлстрем, Салетрос, Сема — Дьокереш, Кулусевські

Попередження: Вавро, Суслов, Дуда, Дьомбер — Дуглас, Карлстрем