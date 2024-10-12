У рамках третього туру Ліги націй УЄФА національна збірна України здобула мінімальну перемогу над Грузією (Сакартвело) завдяки єдиному голу Михайла Мудрика.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із картвельською командою.

 

Дивитися відео гола та огляд матчу Україна — Грузія ви можете на Football.ua.

 