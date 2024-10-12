Ліга націй 12 жовтня 2024, 00:52 Хто був найкращим гравцем збірної України у матчі з Грузією? Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "синьо-жовтих" у товариському поєдинку проти поляків. Збірна України, УАФ 12 жовтня 2024, 00:52 У рамках третього туру Ліги націй УЄФА національна збірна України здобула мінімальну перемогу над Грузією (Сакартвело) завдяки єдиному голу Михайла Мудрика. Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із картвельською командою. Дивитися відео гола та огляд матчу Україна — Грузія ви можете на Football.ua. Команди Грузія Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте