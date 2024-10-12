Ліга націй

Керманич Грузії прокоментував поразку від України.

Збірна Грузії напередодні в рамках третього туру Ліги націй УЄФА поступилась Україні в Познані.

Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "хрестоносців" Віллі Саньйоль прокоментував виступ власної команди.

"Перші півгодини ми провели дуже погано. Ми грали без агресії та напруженості. Україна була більш агресивною і заслужено вийшла вперед за рахунком. Але в цілому у нас було більше моментів забити, тому ця поразка нас розчаровує.

Однак, коли ви починаєте гру так, як ми, провал не дивує. Після успішного періоду, цю невдачу слід використовувати як тривожний дзвінок. У футболі не буває легких матчів, і якщо ви хочете продовжувати грати на високому рівні, ви повинні ставитись до кожного матчу як до найважливішого.

Ми залишаємось командою, яка хоче розвиватись та ставати кращою. Іноді доводиться долати труднощі, і сьогоднішня зустріч була саме такою. Ми володіли м'ячем упродовж двох третин гри, ми були кращою командою і показали позитивну реакцію після невдалого старту.

Однак перші 15 хвилин матчу проти Чехії також були невдалими, і причину повторення цього треба з'ясувати. У сьогоднішній зустрічі гравці прокинулись після пропущеного голу. Цей матч показав, що у нас ще багато роботи. Ми хочемо стати ще кращою командою та вдосконалюватись.

Успіх збірної Грузії в останньому періоді приніс чудовий командний дух, якого нам не вистачало в першому таймі сьогоднішнього матчу", — заявив французький фахівець.

У наступному турі Грузія прийматиме Албанію.