Ліга націй

Гравець у соцмережах поділився враженнями від матчу Ліги націй.

Правий захисник збірної України Юхим Конопля висловився щодо поєдинку з Грузією в третьому турі Ліги націй.

Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу 11.10.2024

Вчора 25-річний українець перебував на полі в Польщі від стартового до фінального свистка, заробивши жовту картку на 76-й хвилині зустрічі.

"Це була заслужена перемога. Як приємно повернутись до позитивних результатів.Сподіваюсь, що Ви розділили ці емоції разом з нами", — написав Конопля на своїй сторінці в Instagram.

На рахунку Юхима зараз два голи та два асисти в 17 матчах за збірну України.

Раніше щодо матчу проти Грузії також висловився дебютант "синьо-жовтих" Дмитро Криськів.