Гравець у соцмережах поділився враженнями від матчу Ліги націй.
Юхим Конопля, instagram.com/konoplya_efim26
12 жовтня 2024, 18:50
Правий захисник збірної України Юхим Конопля висловився щодо поєдинку з Грузією в третьому турі Ліги націй.
Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу 11.10.2024
Вчора 25-річний українець перебував на полі в Польщі від стартового до фінального свистка, заробивши жовту картку на 76-й хвилині зустрічі.
"Це була заслужена перемога. Як приємно повернутись до позитивних результатів.Сподіваюсь, що Ви розділили ці емоції разом з нами", — написав Конопля на своїй сторінці в Instagram.
На рахунку Юхима зараз два голи та два асисти в 17 матчах за збірну України.
Раніше щодо матчу проти Грузії також висловився дебютант "синьо-жовтих" Дмитро Криськів.