Ліга націй

Дмитро Криськів поділився своїми думками після гри з Грузією.

Півзахисник збірної України Дмитро Криськів прокоментував свій дебют у переможному матчі Ліги націй проти Грузії (1:0).

"Дебют позитивний, дуже щасливий, що ми перемогли. Це такий додаток до перемоги. Ми всі готувалися безпосередньо до гри і щасливі, що здобули такі необхідні три очки після такого важкого періоду. Це позитивна реакція на наш попередній результат. Навіть не встиг якось хвилюватися чи думати про дебют: швидко переодягнувся та вийшов на поле. Все, що міг від себе дати для допомоги команди — все віддав.

Тренер сказав, що треба грати дисципліновано позаду. Ми перемагали 1:0, потрібна була дисципліна позаду, більше комунікації, не пропустити і, якщо буде можливість, знайти моменти в контратаках. Чи вдалося? Якщо не пропустили і здобули перемогу, то, напевно, вдалося, але це краще у тренера запитувати.

Не можна сказати, що відлягло за опередні результати, але є позитив. Перемога завжди надає впевненість, тим паче, що тренер наполягав, що ми на минулому зборі пропустили п'ять м'ячів. А якщо ти пропускаєш п'ять голів, то скільки треба забивати, щоб перемогти в обох матчах. Цю перемогу вважаю позитивною у тому сенсі, що позаду зіграли на нуль, а попереду забили, ще були моменти. Це надасть нам впевненості і позаду, і в атаці. Ми розберемо гру і на позитивній ноті будемо готуватися до Чехії", — наводить слова Криськіва Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Грузія.