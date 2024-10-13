Ліга націй

Футболіст отримав виклик в головну команду країни.

Вінгер Атлетіко Родріго Рікельме викликаний до лав збірної Іспанії напередодні матчу 4-го туру Ліги нації УЄФА проти команди Сербії, повідомляє Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF).

Виклик стався на тлі оголошення, що Ламін Ямаль не зіграє з сербами через дискомфорт, викликаний перевантаженням.

Це не перший виклик Рікельме у збірну Іспанії. Футболіст вже зіграв у листопаді 2023 року у відбірковій грі до Євро-2024 проти збірної Кіпру (3:1).

Гра з Сербією відбудеться 15-го жовтня, о 21:45 за київським часом.