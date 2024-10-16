Ліга націй

Керманич Іспанії прокоментував перемогу над Сербією.

Збірна Іспанії в четвертому турі Ліги націй УЄФА на власному полі здолала Сербію.

Іспанія — Сербія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте оцінив виступ власної команди.

"Перша за все, дозвольте мені подякувати Кордові. Ми задоволені подібним прийомом скрізь, куди б ми не поїхали в Іспанії. Ми створюємо дуже важливий зв'язок на майбутнє. Я відчуваю себе дуже комфортно в цьому місці. Реакція вболівальників виняткова. У Андалусії ви наполегливо працюєте і на виході отримуєте дуже хороших футболістів.

Мій контракт? Кожен, хто вважає мене зарозумілим у цьому питанні, сам себе спростовує. Ви знаєте мене таким, який я є, і це все, що потрібно знати про мене.

Дай Боже, щоб ми перемагали й надалі. Коли ти багато та часто виграєш, ти стаєш ближче до поразки. Ми постійно хочемо все більше і більше з кожним днем, ця команда ненаситна в спортивному плані і хоче нових викликів. Ми насолоджуємось цією ситуацією.

Будемо дивитись, куди ми в підсумку потрапимо, і якщо ми не зможемо подолати якусь планку, то це тому, що у нас будуть великі суперники. Поразка все одно колись станеться, тому що це шлях у спорті. А потім ми почнемо ще один новий цикл. Але той, хто захоче нас перемогти, повинен буде зробити дуже багато.

Я дуже добре знаю своїх гравців. І я здивований, що вас дивують ці гравці. Вам здається, що через те, що вони не грають у певних командах, вони не мають такої важливості, як інші. Натомість я знаю їхню гру, незалежно від імен, тому вони мене й не підводять. Ми в безпеці в цьому плані.

Я зробив дуже мало помилок із складом відтоді, як приїхав сюди, варто лише зазирнути в газетні архіви. У нас є сьогодення і майбутнє. Ми зробили деяких старих гравців вірними нашим ідеям, а нові гравці натомість дуже швидко сприйняли те, що від них вимагають. Це все спрощує.

Ми — фантастичний робочий колектив і, перш за все, ми — сім'я. Це дуже об'єднує та дає велику силу. Ми всі працюємо разом, і всі ми маємо однаковий внесок у перемоги. Це командна робота, і так все стає набагато простіше.

Справа не в тому, великий гравець ти чи ні, речі є такими, якими вони є. Земля кругла і все на тому. Не можна йти проти фактів.

Я дуже спокійний і я не збираюсь змінюватись. Але якби мені дали б більше довіри, я б теж на це заслужив. Інші б використовували свою харизму, а я натомість скромний та ввічливий... і на цьому я зупинюсь.

Я вже казав раніше — ми повинні відновити той дух 2010 року. Він уже в нас є, ми просто повинні його підтримувати, і результати цьому дуже допомагають. Ми всі повинні працювати разом. Я бачу інші команди, і це чудово, коли ти приїжджаєш на стадіон, а там 50 000 хорватів і 12 000 іспанців.

Я в захваті, коли бачу таку реакцію, як у Кордові та Мурсії, це вражає. Я пишаюсь тим, що живу в Іспанії, що я іспанець і що у мене є такі вболівальники. Якщо ми відволікаємось на інші речі, ми потрапляємо в клубний конфлікт.... Тут немає клубів, це — національна збірна

Я радий, що ім'я Морати скандували в Мурсії та Кордові. Усе змінюється, ми чесні з великим футболістом і людиною, і поважаємо цінність великого капітана. Вчора в Німеччині попрощалися з трьома чи чотирма гравцями півзахисту. Сьогодні ми прощаємось із Навасом, і я збережу повагу до них усіх.

Пенальті Морати та Оярсабаля? Це два великі фахівці, і ми завжди говоримо, що той, хто знаходиться в кращому стані, повинен виконувати пенальті. Мікель хотів, щоб Альваро виконував цей пенальті, і після цього ми були дуже задоволені його голом. Дуже добре, що він щасливий і в гарному настрої, його товариші по команді святкували більше, аніж він. Це свідчить про командний дух цієї збірної.

Ми завжди хочемо бути першими. Це збірна Іспанії, а не товариський матч, і ми зобов'язані змагатися на найвищому рівні з найкращими іспанськими гравцями. Гравці із задоволенням приїжджають сюди. У листопаді найкращі повернуться знову", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Іспанія гостюватиме в Данії.