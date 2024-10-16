Україна поділила очки з Чехією (1:1).
Анатолій Трубін, Getty Images
16 жовтня 2024, 15:48
Статистичний портал WhoScored представив символічну збірну минулого четвертого туру групової стадії Ліги націй у дивізіоні В.
До кращих потрапив український воротар Анатолій Трубін, який отримав оцінку в 7,57 балів за матч із Чехією (1:1). У цьому матчі українець зробив п'ять сейвів.
Воротар: Анатолій Трубін (Україна).
Захисники: Трент Александер-Арнольд (Англія), Артту Хосконен (Фінляндія), Штефан Пош, Філіп Лінгарт (обидва – Австрія).
Півзахисники: Кенан Їлдиз, Ірфан Кахведжі (обидва – Туреччина), Гаррі Вілсон (Уельс), Крістьян Аслані (Албанія).
Нападники: Марко Арнаутович (Австрія), Керем Актюркоглу.
Після чотирьох турів Україна набрала чотири очки та посідає четверте місце у групі В1. Свої наступні матчі "синьо-жовті" проведуть у листопаді проти Грузії та Албанії.