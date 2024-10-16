Ліга націй

Україна поділила очки з Чехією (1:1).

Статистичний портал WhoScored представив символічну збірну минулого четвертого туру групової стадії Ліги націй у дивізіоні В.

До кращих потрапив український воротар Анатолій Трубін, який отримав оцінку в 7,57 балів за матч із Чехією (1:1). У цьому матчі українець зробив п'ять сейвів.

Воротар: Анатолій Трубін (Україна).

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Англія), Артту Хосконен (Фінляндія), Штефан Пош, Філіп Лінгарт (обидва – Австрія).

Півзахисники: Кенан Їлдиз, Ірфан Кахведжі (обидва – Туреччина), Гаррі Вілсон (Уельс), Крістьян Аслані (Албанія).

Нападники: Марко Арнаутович (Австрія), Керем Актюркоглу.

Після чотирьох турів Україна набрала чотири очки та посідає четверте місце у групі В1. Свої наступні матчі "синьо-жовті" проведуть у листопаді проти Грузії та Албанії.