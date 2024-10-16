Четвертий тур Ліги націй УЄФА добіг до завершення напередодні, і, зокрема, 16 команд дивізіону A за вісім зіграних протистоянь забили 23 голи.

Найбільш результативною при цьому виявилась гра у Варшаві, у якій Польща зіграла внічию проти Хорватії (3:3).

Польща — Хорватія 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

За підсумками туру організатори змагань обрали чотирьох претендентів на звання автора найкрасивішого взяття воріт.

Трент Александер-Арнольд (Англія) / проти Фінляндії (4:1);
Керем Актюркоглу (Туреччина) / проти Ісландії (4:2);
Борна Соса (Хорватія) / проти Хорватії (3:3);
Ісаак Прайс (Північна Ірландія) / проти Болгарії (5:0).

Проголосувати за звання автора найкращого гола в четвертому турі Ліги націй УЄФА можна нижче в цій новині.

 