Організатори пропонують визначитись із переможцем.
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16 жовтня 2024, 11:15
Четвертий тур Ліги націй УЄФА добіг до завершення напередодні, і, зокрема, 16 команд дивізіону A за вісім зіграних протистоянь забили 23 голи.
Найбільш результативною при цьому виявилась гра у Варшаві, у якій Польща зіграла внічию проти Хорватії (3:3).
Польща — Хорватія 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй
За підсумками туру організатори змагань обрали чотирьох претендентів на звання автора найкрасивішого взяття воріт.
– Трент Александер-Арнольд (Англія) / проти Фінляндії (4:1);
– Керем Актюркоглу (Туреччина) / проти Ісландії (4:2);
– Борна Соса (Хорватія) / проти Хорватії (3:3);
– Ісаак Прайс (Північна Ірландія) / проти Болгарії (5:0).
Проголосувати за звання автора найкращого гола в четвертому турі Ліги націй УЄФА можна нижче в цій новині.