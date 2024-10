Четвертий тур Ліги націй УЄФА добіг до завершення напередодні, і, зокрема, 16 команд дивізіону A за вісім зіграних протистоянь забили 23 голи.

Найбільш результативною при цьому виявилась гра у Варшаві, у якій Польща зіграла внічию проти Хорватії (3:3).

Польща — Хорватія 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

За підсумками туру організатори змагань обрали чотирьох претендентів на звання автора найкрасивішого взяття воріт.

– Трент Александер-Арнольд (Англія) / проти Фінляндії (4:1);

– Керем Актюркоглу (Туреччина) / проти Ісландії (4:2);

– Борна Соса (Хорватія) / проти Хорватії (3:3);

– Ісаак Прайс (Північна Ірландія) / проти Болгарії (5:0).

🔺 Trent's free-kick stunner

🔺 Kerem Aktürkoğlu's curler

🔺 Sosa's super volley

🔺 Price's hat-trick strike



Which is your favourite goal from Matchday 4? 😍#UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague pic.twitter.com/KJvea8XExu