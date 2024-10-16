Раніше "Трьома Левами" також опікувалися швед та італієць.
Томас Тухель, Getty Images
16 жовтня 2024, 16:29
Футбольна асоціація Англії нещодавно оголосила, що головним тренером збірної з 1 січня 2025 року стане Томас Тухель.
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Німець став усього третім спеціалістом не з Великої Британії, призначеним на цю посаду. Раніше англійською національною командою також опікувалися Свен-Горан Ерікссон і Фабіо Капелло.
Швед працював зі збірною Англії протягом 66 матчів (січень 2001 — серпень 2006), тоді як під керівництвом італійця колектив провів 42 поєдинки (грудень 2007 — лютий 2012).
Нагадаємо, Тухель заявив, що давно відчуває особистий зв'язок з англійським футболом.