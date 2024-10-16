Ліга націй

Раніше "Трьома Левами" також опікувалися швед та італієць.

Футбольна асоціація Англії нещодавно оголосила, що головним тренером збірної з 1 січня 2025 року стане Томас Тухель.

Томас Тухель: Англія найняла переможця, але у міжнародному футболі це не гарантія

Німець став усього третім спеціалістом не з Великої Британії, призначеним на цю посаду. Раніше англійською національною командою також опікувалися Свен-Горан Ерікссон і Фабіо Капелло.

Швед працював зі збірною Англії протягом 66 матчів (січень 2001 — серпень 2006), тоді як під керівництвом італійця колектив провів 42 поєдинки (грудень 2007 — лютий 2012).

Нагадаємо, Тухель заявив, що давно відчуває особистий зв'язок з англійським футболом.