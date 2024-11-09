Ліга націй

У заявку команди Сільвіньйо потрапило 28 гравців.

Збірна Албанії на своєму офіційному сайті опублікувала свою заявку на майбутні матчі Ліги націй проти національних команд Чехії та України.

У заявку команди Сілвіньйо, яка розпочне підготовку 11 листопада, потрапили 28 гравців.

Склад збірної Албанії

Воротарі: Томас Стракоша (АЕК), Ален Шеррі (Кальярі), Сімон Сімоні (Інгольштадт), Ельхан Кастраті (Чіттаделла).

Захисники: Ельсеїд Гюсай (Лаціо), Іван Балью (Райо Вальєкано), Маріо Мітай (локомотив москва), Берат Джимсіті (Аталанта), Мараш Кумбулла (Еспаньйол), Ардіан Ісмайлі (Емполі), Енеа Міхай (Фамалікан), Арлінд Аєті (ЧФР Клуж), Анді Гадрой (Партізані).

Півзахисники: Юльбер Рамадані (Лечче), Амір Абраші (Грассхоппер), Крістіан Аслані (Інтер), Кязім Лячі (Спарта), Недім Байрамі (Сассуоло), Арбер Ходжа (Динамо Загреб), Ясір Асані (Кванджу), Таулант Сефері (Ворскла), Фета Фетай (Локомотіва), Кейді Баре (Сарагоса).

Нападники: Ернест Мучі (Бешикташ), Індріт Туці (Спарта), Мірлінд Даку (рубін), Мюрто Узуні (Гранада), Рей Манай (Сівасспор).

Нагадаємо, спочатку Албанія зіграє проти Чехії — 16 листопада, а потім зустрінеться з Україною — 19 листопада.

Після чотирьох турів Албанія набрала шість очок і посідає третє місце у групі В1, випереджаючи Україну на два бали. Попереду йдуть Чехія (7) та Грузія (6).