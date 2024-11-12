Збірна Албанії зазнала кадрових втрат.
Берат Джимсіті, Getty Images
12 листопада 2024, 14:14
В збірній Албанії відбулась ротація гравців через пошкодження.
Як повідомляє Федерація футболу Албанії, через пошкодження в матчах Ліги націй збірній не допоможуть захисники Берат Джимсіті (Аталанта) і Мараш Кумбула (Еспаньйол), півзахисник Кеїді Баре (Сарагоса) та нападник Рей Манай (Сівасспор).
Замість них головний тренер Силвіньйо довикликав 3 футболістів. Це захисники Бенфіки Адріана Байрамі та Локомотиви Загреб Йона Мерсіная, а також нападник Самсунспора Арбнора Мую.
19 листопада Албанія зіграє з Україною в рамках Ліги націй.