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Клуб також запропонував і дотичні кроки.

Житомирське Полісся стало жертвою чергової суддівської помилки в цьому сезоні української Прем’єр-ліги, коли не отримало пенальті на останніх хвилинах зустрічі 12 туру проти Олександрії на полі суперників.

Це визнав головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі, після чого "вовки" та рівненський Верес закликали клуби та представників комітетів арбітражу УПЛ до загальних зборі, аби обговорити можливості покращення роботи рефері.

До цієї групи команд долучився й криворізький Кривбас.

"Футбольний клуб Кривбас вже не перший рік виступає ініціатором змін на шляху до покращення арбітражу футбольних матчів і відкритості Комітету арбітрів УАФ.

Трішки більше як рік тому на зустрічі з колишнім головою Комітету наш клуб запропонував сім кроків на шляху до змін.

Із приходом нової команди на чолі з керівницею суддівського корпусу Катериною Монзуль вже відбулося багато таких очікуваних зрушень, деякі з наших пропозиції було втілено у життя, що теж дало позитивні зміни.

Із свого боку клуби Української Прем’єр-ліги йдуть назустріч Комітету арбітрів УАФ. Саме за ініціативи президентів футбольних команд УПЛ було збільшено оплату арбітражу та премійовано арбітрів за підсумками минулого сезону.

На превеликий жаль, останнім часом в деяких питаннях Комітет арбітрів знову повернувся до минулих механізмів роботи, а відкритість є недостатньою та не має системного характеру.

Тому ФК Кривбас підтримує вимогу ФК Полісся Житомир та НК Верес Рівне щодо проведення зустрічі представників клубів Української Прем’єр-ліги з головою Комітету арбітрів УАФ Катериною Монзуль та консультантом з арбітражу УАФ Ніколою Ріццолі задля прямого і відкритого діалогу щодо якості арбітражу футбольних матчів та відкритості Комітету.

Окремо хотілося б запросити на зустріч представників ПФЛ, а також керівництво Української асоціації футболу. Тільки разом ми зможемо змінити український футбол на краще", — ідеться в заяві Кривбасу.

Нагадаємо, що проблеми з арбітражем, але дещо іншого характеру, є й у англійській Прем’єр-лізі.