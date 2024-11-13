Ліга націй

Працюватиме суддівська бригада з Англії.

На матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй-2024/2025 у квартеті В1 Грузія — Україна працюватиме суддівська бригада з Англії.

Офіційний сайт УЄФА повідомив, що головним арбітром виступить Кріс Кавана. На лініях йому допомагатимуть Лі Беттс та Ніл Дейвіс. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Сем Барротт.

Матч Грузія — Україна відбудеться 16 листопада в Батумі на стадіоні Adjara Bet Arena (початок — о 19:00 за київським часом).

Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.