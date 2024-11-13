Іспанія

Американець щасливий, що працював з такими майстрами.

Ексгравець Барселони Сержиньйо Дест згадав про часи, коли пліч-о-пліч грав із Ліонелем Мессі та Антуаном Грізманом.

"Спостерігати за роботою Мессі та Антуана Грізманна зблизька було справжнім відкриттям. Спостерігаючи за ними на тренуваннях і в іграх, ти намагаєшся покращити свою гру, вивчаючи те, що вони роблять, що робить їх такими хорошими.

Вони бачать, куди потрібно бігти чи пасувати, але це зовсім інше. Вони бачать ширшу картину. Іноді, якщо ти затримуєш гру, здається, що ти збираєшся віддати пас, але в останню секунду ти передумуєш, підлаштовуєш своє тіло і одним дотиком віддаєш пас іншому гравцеві. Це непередбачувано для суперника і так важко захищатися", — заявив американець.

Раніше повідомлялось, що Мессі може повернутися в Барселону.