Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.

Збірна України в листопаді завершує виступи в основному раунді Ліги націй УЄФА-2024/25, де першим із двох заключних суперників команди Сергія Реброва стане Грузія 16 листопада.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" виступають у групі B1, де їхніми опонентами є також Албанія та Чехія.

Ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Рух Львів), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Тарас Степаненко, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Сваток (Остін, США), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Владислав Кабаєв (Динамо Київ).

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Кожен вболівальник може зробити свій вибір за найкращого гравця!

Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Будемо відштовхуватися від того, що збірна України знову зіграє за традиційною схемою 4-3-3.

ВОРОТАР

На цю позицію претендують три футболісти: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Дмитро Різник.

Цей цикл Ліги націй — повністю за воротарем лісабонської Бенфіки, і навряд чи в когось виникнуть ґрунтовні підстави вважати, що наш тренерський штаб буде проводити ротацію в настільки важливій ланці. Трубін пропустив шість голів за чотири матчі до цього, проте навіть із низкою сильних суперників на клубному рівні він знову виглядав чи не найбільш упевненим гравцем у складі "орлів". Чого тільки вартує нещодавній матч на Альянц Арені!

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

На цю позицію претендують три футболісти: Юхим Конопля, Олексій Сич.

Минулого разу в ротації були присутні ще й Олександр Тимчик та Богдан Михайліченко, то ж хоч вибір був з-поміж виконавців. У листопаді ж усе сумно — після вибування Тимчика з табору національної команди, Конопля залишається безальтернативним першим вибором, тоді як представник Руху, хоча й перебуває в дуже хороших кондиціях на рівні нашого чемпіонату, але виступатиме виключно на підміні більш досвідченого гравця.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля.

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

На цю позицію є одразу п'ять виконавців: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Максим Таловєров.

"Максі" під час жовтневого циклу потішив доволі якісними виступами, але цього разу повертається Віталій Миколенко на лівий фланг захисту, тож, із урахуванням вибору схеми з чотирма захисниками, пара в центрі нашої оборони не є чимось невизначеним.

Вибір Football.ua: Ілля Забарній та Микола Матвієнко

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

На позицію лівого захисника претендують Віталій Миколенко, Олександр Зінченко та Микола Матвієнко.

Так уже склалось, що цього разу в нас на флангах оборони ситуація "вибір без вибору". Миколенко повернувся до складу Евертона, а отже чекаємо його й із перших хвилин у збірній, тоді як Зінченко теж начебто повернувся до роботи з Арсеналом, але його виступи не вражають не тільки Артету.

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

На позицію опорного півзахисника у Сергія Реброва є три варіанти: Іван Калюжний, Володимир Бражко, Дмитро Криськів.

"Супер-Іван" знову з нами, однак до ротації повертається один із лідерів сучасного Динамо та одна з багатьох надій нашої збірної, Володимир Бражко, тож місце на полі з перших хвилин прогнозуємо, що перепаде саме йому.

Вибір Football.ua: Володимир Бражко

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

У центрі поля у Сергія Реброва є чотири варіанти: Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк

Нехай і неоднозначний останній місяць видали обидва гравці основного вибору Реброва за минулі цикли, але навряд чи це хоч якось вплине на їхнє потрапляння до стартового складу на прийдешню гру. З’явилась цікава опція у вигляді Ярмолюка, який виглядає навіть більш доцільним вибором, аніж Зінченко з досвідом, але без ігрового тонусу, проте тренерський штаб зарекомендував себе не як той, що буде ризикувати з експериментами у вирішальний момент.

Вибір Football.ua: Микола Шапаренко та Георгій Судаков

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Тут є три варіанти: Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Олександр Зубков.

Конкуренція на флангах атаки в нас доволі непогана, хоча й обмежена. Зубков — у тонусі, Гуцуляк — тільки-но відійшов від шоку травми в грі проти Чехії, але вже робив результат у Поліссі, а Назаренко розглядається як універсал попереду. Тут усе залежатиме від тактики — якщо швидко та з ударами, то буде Зубков, якщо на контроль — то Гуцуляк. Але граємо проти авантюристів-картвелів, тож скоріш за все буде швидко з обох сторін.

Вибір Football.ua: Олександр Зубков

ЛІВИЙ ВІНГЕР

На цій позиції у Реброва є два варіанти: Михайло Мудрик, Олександр Назаренко.

Мудрик зробив результат у першому матчі проти Сакартвело, після чого продовжив боротись за місце під сонцем у Челсі. І нехай воно світить українцю наразі тільки в Лізі конференцій, але там він дає дуже якісні перформанси. Тож Назаренко знову доведеться почекати з місцем у старті, тоді як Владислава Кабаєва взагалі не долучили до основного списку.

Вибір Football.ua: Михайло Мудрик

ФОРВАРД

На листопадовому зборі у Реброва є три варіанти: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Вибір форварда на прийдешню гру буде в будь-якому випадку суперечливим, адже Ванат наче й забиває, але виключно в чемпіонаті, Довбик натомість забиває за Рому зрідка, але там уся команда догралась до другого звільнення тренера за три місяця, тож такий собі показник. А Яремчук тим часом не з’являється на полі в складі Олімпіакоса навіть на матчі єврокубків, тож із 61 ігровою хвилиною за останній місяць він і в складі збірної може не з’явитись найближчим часом.

Вибір Football.ua: Артем Довбик

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ ГРУЗІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Саме таким вийшов наш склад на майбутній матч проти збірної Грузії. Сподіваємося, що "синьо-жовті" досягнуть свого за підсумками листопадового циклу!

Дізнаємося рішення Сергія Реброва та його тренерського штабу вже зовсім скоро... Бажаємо нашим хлопцям успіхів та удачі!