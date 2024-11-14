Ліга націй

Шанс для молодого захисника.

Правий захисник Руху Олексій Сич висловився про дебютний виклик до лав національної збірної України. Його слова наводить офіційний сайт львівського клубу.

"Ввечері середи мене набрав Ігор Михайлович Дедишин і привітав мене. Я не зовсім зрозумів, тому перепитав з чим саме. Він запитав: "А ти що, ще не знаєш?" На що я відповів, що ні. Тоді Ігор Михайлович сказав, що мене викликали у збірну України. Емоції були просто неймовірні. Дуже приємно отримати таку можливість! Вже поспілкувався з представниками збірної щодо організаційних питань й незабаром вирушаю у табір національної команди.

Я знаю багатьох хлопців з часів молодіжної та олімпійської збірних України, коли я грав з ними, і які зараз виступають за головну команду країни. Тому думаю, що адаптація в колективі пройде швидко. Але це всеодно новий виклик для мене в професійному плані, адже грати за збірну своєї країни – мрія кожного футболіста й це одна з найважливіших цілей.

Попереду в збірної України надзвичайно важливі матчі у Лізі Націй. Нам необхідно віддати всі сили, аби перемогти в заключних поєдинках Грузію та Албанію. Важливо гідно представити країну та наш прапор.

Ще вчора ввечері після Ігоря Дедишина мене одразу ж привітав Віталій Пономарьов. Йому дуже приємно, що перший гравець «Руху» отримав виклик у національну збірну України. Я нікому з партнерів не говорив про це, а сьогодні зранку хлопці побачили цю новину і всі також почали дзвонити та вітати з дебютним викликом", — розповів Сич.

Цього сезону Олексій Сич відіграв за Рух 12 матчів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.