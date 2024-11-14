Шанс для молодого захисника.
Сич, uaf
14 листопада 2024, 15:24
Правий захисник Руху Олексій Сич висловився про дебютний виклик до лав національної збірної України. Його слова наводить офіційний сайт львівського клубу.
"Ввечері середи мене набрав Ігор Михайлович Дедишин і привітав мене. Я не зовсім зрозумів, тому перепитав з чим саме. Він запитав: "А ти що, ще не знаєш?" На що я відповів, що ні. Тоді Ігор Михайлович сказав, що мене викликали у збірну України. Емоції були просто неймовірні. Дуже приємно отримати таку можливість! Вже поспілкувався з представниками збірної щодо організаційних питань й незабаром вирушаю у табір національної команди.
Я знаю багатьох хлопців з часів молодіжної та олімпійської збірних України, коли я грав з ними, і які зараз виступають за головну команду країни. Тому думаю, що адаптація в колективі пройде швидко. Але це всеодно новий виклик для мене в професійному плані, адже грати за збірну своєї країни – мрія кожного футболіста й це одна з найважливіших цілей.
Попереду в збірної України надзвичайно важливі матчі у Лізі Націй. Нам необхідно віддати всі сили, аби перемогти в заключних поєдинках Грузію та Албанію. Важливо гідно представити країну та наш прапор.
Ще вчора ввечері після Ігоря Дедишина мене одразу ж привітав Віталій Пономарьов. Йому дуже приємно, що перший гравець «Руху» отримав виклик у національну збірну України. Я нікому з партнерів не говорив про це, а сьогодні зранку хлопці побачили цю новину і всі також почали дзвонити та вітати з дебютним викликом", — розповів Сич.
Цього сезону Олексій Сич відіграв за Рух 12 матчів та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.