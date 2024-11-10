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Став відомий чемпіон Казахстану.

Кайрат став чемпіоном Казахстану. Для команди з Алма-Ати це четверте чемпіонство в історії.

В останньому турі чемпіонату Кайрат переграв Атирау з рахунком 1:0 та на одне очко випередив Астану.

Кайрат востаннє вигравав чемпіонат у 2020 році. Команда з Алма-Ати забрав цей титул в Ордабаси Артема Бєсєдіна, який, своєю чергою, фінішував на четвертій сходинці.

Нагадаємо, що також в чемпіонаті Казахстану грає ексголкіпер Динамо Максим Коваль. Він захищає кольори команди Єлімай, який посів шосте місце.