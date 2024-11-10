Став відомий чемпіон Казахстану.
Фото Кайрат
10 листопада 2024, 14:30
Кайрат став чемпіоном Казахстану. Для команди з Алма-Ати це четверте чемпіонство в історії.
В останньому турі чемпіонату Кайрат переграв Атирау з рахунком 1:0 та на одне очко випередив Астану.
Кайрат востаннє вигравав чемпіонат у 2020 році. Команда з Алма-Ати забрав цей титул в Ордабаси Артема Бєсєдіна, який, своєю чергою, фінішував на четвертій сходинці.
Нагадаємо, що також в чемпіонаті Казахстану грає ексголкіпер Динамо Максим Коваль. Він захищає кольори команди Єлімай, який посів шосте місце.