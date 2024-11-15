Ліга націй

Гравець львівського Руху був залучений до збірної через травму Олександра Тимчика, який був змушений залишити табір національної команди напередодні листопадових матчів у Лізі націй.

Захисник збірної України Олексій Сич прокоментував свій дебютний виклик до лав національної команди.

"Я дуже емоційно піднесений. Ми з дружиною дивилися якийсь серіал, і був пізній дзвінок. Мене набрав наш генеральний директор і привітав із викликом до збірної. Емоції були... Я був здивований і щасливий. Це новий етап мого життя. Я будь-якої миті готовий виїхати до табору збірної. Це велика несподіванка, і я дуже радий, що опинився тут.

Повірив у це не відразу. Але коли вже й тренер зателефонував, й інші стали вітати, тоді вже зрозумів, що це правда. Як у Назаренка, у мене телефон не впав, але руки трусилися. Перший виклик — це круто.

Виїхав зі Львова о 10-й ранку і прибув до готелю в Туреччині о першій-другій ночі. Але дорога — то дрібниці. Головне, що я тут. У команді більшість хлопців, яких я вже знаю по олімпійській збірній і по U-21. Зрозуміло, що є й старші партнери, з якими взагалі не знайомий. Буде цікаво, і я дуже очікую на це.

З тих, із ким я знайомий, мені вже написали Назаренко та Бражко. Ми з ними на зв'язку. Перш за все хочеться, щоб у цих двох матчахї перемогла команда. Це основне, і, якщо буде можливість, хочу допомогти збірній на полі", — сказав Олексій Сич.

Нагадаємо, що в листопаді збірна України проведе два виїзні матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. 16-го в 5-му турі синьо-жовті в Батумі на Adjara Bet Arena зійдуться з Грузією, а 19-го в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.

Цього сезону Олексій Сич відіграв за Рух 12 матчів та віддав 3 результативні передачі.