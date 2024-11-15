Україна

Чемпіон країни зіграє з командою свого ексголкіпера Юрія Вірта.

Тренерський штаб тернопільської Ниви на чолі із Юрієм Віртом досягли домовленостей із представниками донецького Шахтаря щодо проведення товариського матчу, повідомляється на офіційному сайті першолігового клубу.

Контрольний матч відбудеться у вівторок, 19 листопада, на стадіоні "Ім. Богдана Маркевича" у Винниках. Початок зустрічі о 14:00.

Нива йде на п'ятому місці групи А Першої ліги. Шахтар — третій в УПЛ.

Раніше повідомлялось, що фанати Баварії планують бойкотувати гостьовий матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.