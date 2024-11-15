Чемпіон країни зіграє з командою свого ексголкіпера Юрія Вірта.
Егіналду, Шахтар
15 листопада 2024, 10:38
Тренерський штаб тернопільської Ниви на чолі із Юрієм Віртом досягли домовленостей із представниками донецького Шахтаря щодо проведення товариського матчу, повідомляється на офіційному сайті першолігового клубу.
Контрольний матч відбудеться у вівторок, 19 листопада, на стадіоні "Ім. Богдана Маркевича" у Винниках. Початок зустрічі о 14:00.
Нива йде на п'ятому місці групи А Першої ліги. Шахтар — третій в УПЛ.
Раніше повідомлялось, що фанати Баварії планують бойкотувати гостьовий матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.