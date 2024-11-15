Іспанія

Іспанець розкритикував нинішній календар.

Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Дані Ольмо прокоментував насичений календар, який з кожним сезоном стає дедалі більшим.

"Календар знову стає пекельним. Чемпіонат закінчується 25 травня, фінал чотирьох Ліги націй проходитиме з 4 по 8 червня, а клубний чемпіонат світу стартує 15 червня.

Що тут можна сказати? Потрібно переглянути його. Це перебір, що проводиться так багато матчів. Відпочинок важливий. Проводити матчі кожні три дні – небезпечно. Ми готуємося на 100%, але тіло має межу. Календар потрібно переглянути, він надмірний.

Насичений календар впливає на отримання таких травм, як у Дані Карвахаля та Родрі? Це те, що ми обговорюємо один з одним. Як професіонали, ми маємо бути готовими до всього. Якщо раніше було 40-50 матчів за сезон, то зараз їх 70-80", — наводить слова Ольмо AS.

Нинішнього сезону Ольмо провів вісім матчів, у яких забив п'ять голів.

Додамо, що сьогодні, 15 листопада, Іспанія зіграє матч Ліги націй проти Данії. Гра розпочнеться о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.