Ліга націй

Відбувся черговий матч Ліги націй.

У матчі групи D2 збірна Андорри на своєму полі мінімально поступилася Молдові з рахунком 0:1.

Єдиний гол молдовани забили на другій компенсованій хвилині до другому тайму, а автором переможного м'яча став Віргіліу Постолаки.

Після чотирьох ігор Молдова набрала дев'ять очок і лідирує у групі, випереджаючи Мальту на три бали, але мальтійці мають гру в запасі. Андорра замикає групу з нулем у графі очки.

Андорра — Молдова 0:1

Гол: Постолаки, 90+2.

Андорра: Альварес — Борра Фонт (Даку, 77), Льйовера, Гарсія, Олівера (Пуйоль, 89), Сан-Ніколас — Куку, Тейшейра (Іск'єрдо, 59), Валес (Гільєн, 59), Сервос — Санчес (В'єйтес, 77).

Молдова: Челядник — Рябчук, Мудрак, Бабогло, Крачук, Плетіке — Постолаки, Раце, Моцлан (Кожокару, 77), Каймаков — Ніколаєску.

Попередження: Рамос, Куку, Пуйоль — Раце, Мудрак, Рябчук, Постолаки.