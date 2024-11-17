Ліга націй

Попереду гра з Італією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про наявність психологічної втоми у футболістів "триколірних". Його слова наводить RMC Sport.

"Я багато спілкуюся з гравцями. Як вже говорив, футболістам потрібен час для відновлення. У них може бути три матчі на тижні.

Крім того, існує фізична та психологічна втома. Хтось скаже, що не потрібно їх жаліти. Але поїздки та перельоти забирають багато сил.

У них залишається мотивація, і добре, що вона є. Але на заваді мотивації стоять фізичний стан та психологічна втома, яка може бути навіть більш значною. Однак її важко виміряти кількісно", — заявив Дешам.

Наступний свій матч збірна Франції проведе проти національної команди Італії в рамах 6-го туру Ліги націй. Гра відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.