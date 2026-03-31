Ліга націй

Гібралтар та Мальта продовжать виступати у дивізіоні D.

Сьогодні, 31 березня, відбулися матчі-відповіді за місця в дивізіонах С і D на наступний сезон Ліги націй-2026/27.

У першому матчі збірна Люксембургу на своєму полі обіграла Мальту з рахунком 3:0 після гостьової перемоги у першій грі (2:0). Перемогу люксембуржцям принесли забиті м'ячі у виконанні Венсана Тіля, Томаса де Соузи та Даніела Сінані, який наприкінці першого тайму не реалізував пенальті.

Люксембург — Мальта 3:0

Голи: Тіль, 20, Сінані, 51, Де Соуза, 70.

Вилучення: Мбонг, 64 (друга жовта).

На 45+3 хвилині Даніел Сінані (Люксембург) не реалізував пенальті.

У другій зустрічі Латвія вдруге поспіль мінімально обіграла Гібралтар із рахунком 1:0. Автором єдиного гола став Антонійс Черномордійс.

Латвія — Гібралтар 1:0

Гол: Черномордійс, 90+3.

Таким чином, Латвія виступить у Дивізіоні С2 з Вірменією, Чорногорією та Кіпром, а Люксембург у С4 з Естонією, Ісландією та Болгарією. Гібралтар та Мальта залишаться у Дивізіоні D, де зіграють в одній групі з Андоррою.