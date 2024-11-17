Гаррі Кейн вправно реалізовує одинадцятиметрові.
Гаррі Кейн, gettyimages
17 листопада 2024, 22:40
Сьогодні, 17 листопада, збірна Англії не залишила жодних шансів Ірландії в матчі Ліги націй — 5:0. Один з голів у свій актив записав форвард "трьох левів" Гаррі Кейн.
Як пише Squawka Live, Кейн реалізував свої останні 23 пенальті за клуб та збірну.
Його останній промах був у матчі проти Франції у чвертьфіналі чемпіонату світу 2022 року.
В поточному сезоні на рахунку Гаррі 17 голів і 9 асистів у 16 матчах.
Нагадаємо, Кейн — найкращий гравець Бундесліги у жовтні.