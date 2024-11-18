Ліга націй

Бельгійці ризикують вилетіти в дивізіон В.

В групі 2 дивізіону А Ліги націй відбувся матч між Ізраїлем та Бельгією в Будапешті.

За рівної гри свій шанс використали номінальні господарі. Шуа відзначився у другому таймі. Бельгійці нічого не змогли протиставити опоненту.

Попри поразку, Бельгія залишилась на третьому місці та зіграє в стиках за право залишитись в еліті Ліги націй. Ізраїль розпочне наступний розіграв в дивізіоні В.

Ізраїль - Бельгія 1:0

Гол: Шуа, 86.