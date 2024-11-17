Україна

Українські арбітри отримали призначення на міжнародний матч.

На матчі 2-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА Локомотіва (Хорватія) — Фарул (Румунія), який відбудеться 11 грудня, працюватиме українська суддівська бригада. Про це інформує сайт УАФ з посиланням на УЄФА.

Головним арбітром виступить Дмитро Панчишин. На лініях йому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Олександр Корнійко.

Раніше повідомлялось, що Українські арбітри працюватимуть на поєдинках першого раунду відбору юнацького Євро-2025 U-17.