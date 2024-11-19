Ліга націй

У списку відсутній Владислав Ванат.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку національної команди на матч проти Албанії в Лізі націй.

Заявка збірної України на матч проти Албанії (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олексій Сич, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 6. Володимир Бражко, 7. Михайло Мудрик, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олександр Назаренко, 15. Дмитро Криськів, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков, 21. Іван Калюжний, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

З тих футболістів, які перебувають у Тирані, до заявки не потрапив Владислав Ванат.

Матч Албанія — Україна відбудеться 19 листопада, початок о 21:45. Онлайн-трансляція зустрічі доступна на Football.ua.