Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 18 листопада 2024 року.

У рамках шостого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у групі А4 збірна Іспанії на власному полі "перестріляла" збірну Швейцарії.

На перерву колективи пішли за мінімальної переваги іспанців — голом відзначився Піно. У другій половині поєдинку Монтейру відновив паритет, але вже за вісім хвилин Хіль повернув своїй команді перевагу в один м'яч. Ближче до завершення матчу збірні обмінялися реалізованими пенальті, тож фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Луїса де ла Фуенте.

Колективи не мали жодної турнірної мотивації, оскільки господарі поля вже забезпечили собі вихід до плей-оф турніру, тоді як гості в ході наступного розіграшу ЛН гратимуть у дивізіоні В.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Швейцарія в рамках шостого туру Ліги націй-2024/25:

Іспанія — Швейцарія 3:2

Голи: Піно, 32, Хіль, 68, Сарагоса, 90+3 (пен.) — Монтейро, 60, Зечірі, 85 (пен.)

На 32-й хвилині Педрі не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Іспанія: Реміро (Санчес, 46) — Мінгеса, Кубарсі, Паредес, Грімальдо — Педрі (Барріос, 79), Касадо, Руїс — Піно (Сарагоса, 70), Мората (Саму, 46), Н. Вільямс (Хіль, 60)

Швейцарія: Мвого — Едмілсон, Джемерт, Родрігес, Мухаїм — Фройлер, Джака (Сьєрро, 60) — Угринич (Монтейру, 46), Зом (Рідер, 60), Кутеса (Окафор, 72) — Амдуні (Зечірі, 46)

Попередження: Піно, Сарагоса — Джемерт