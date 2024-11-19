Атакувальний півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився щодо майбутнього виїзного матчу проти збірної Албанії.

Представник донецького Шахтаря також поділився своїми думками про першу зустріч з албанцями (1:2).

"Ми впринципі домінували та були більшу частину матчу з м'ячем, але у нас не було так багато моментів у завершальній фазі. Напевно, нам не вистачило агресивності. Ми забили перші, але потім пропустили через помилки два м'ячі. 

Це хороша збірна, розуміємо, наскільки буде важко на виїзді. У них дуже хороша підтримка", — цитує слова 22-річного гравця ВЗБІРНА.

Зараз на рахунку Судакова три голи та шість асистів у 25 поєдинках у футболці "синьо-жовтих".

Нагадаємо, матч Албанія — Україна відбудеться сьогодні, 19 листопада (початок — о 21:45).