Ліга націй

Гравець дав свій коментар перед поєдинком Ліги націй.

Атакувальний півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився щодо майбутнього виїзного матчу проти збірної Албанії.

Представник донецького Шахтаря також поділився своїми думками про першу зустріч з албанцями (1:2).

"Ми впринципі домінували та були більшу частину матчу з м'ячем, але у нас не було так багато моментів у завершальній фазі. Напевно, нам не вистачило агресивності. Ми забили перші, але потім пропустили через помилки два м'ячі.

Це хороша збірна, розуміємо, наскільки буде важко на виїзді. У них дуже хороша підтримка", — цитує слова 22-річного гравця ВЗБІРНА.

Зараз на рахунку Судакова три голи та шість асистів у 25 поєдинках у футболці "синьо-жовтих".

Нагадаємо, матч Албанія — Україна відбудеться сьогодні, 19 листопада (початок — о 21:45).