Гравець дав свій коментар перед поєдинком Ліги націй.
Георгій Судаков, Getty Images
19 листопада 2024, 15:25
Атакувальний півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився щодо майбутнього виїзного матчу проти збірної Албанії.
Представник донецького Шахтаря також поділився своїми думками про першу зустріч з албанцями (1:2).
"Ми впринципі домінували та були більшу частину матчу з м'ячем, але у нас не було так багато моментів у завершальній фазі. Напевно, нам не вистачило агресивності. Ми забили перші, але потім пропустили через помилки два м'ячі.
Це хороша збірна, розуміємо, наскільки буде важко на виїзді. У них дуже хороша підтримка", — цитує слова 22-річного гравця ВЗБІРНА.
Зараз на рахунку Судакова три голи та шість асистів у 25 поєдинках у футболці "синьо-жовтих".
Нагадаємо, матч Албанія — Україна відбудеться сьогодні, 19 листопада (початок — о 21:45).